Eleição suplementar Aprovada pelo TRE-MS nova eleição para prefeito em Caarapó acontece em novembro O órgão divulgou também o cronograma eleitoral

Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) aprovou em sessão realizada no Plenário da casa, na tarde de ontem, terça-feira (09), a Resolução 639, que fixa o dia 25 de novembro de 2018 como a data para a realização de eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Caarapó – 28ª Zona Eleitoral, bem como aprova as instruções e o respectivo calendário eleitoral.

Novas eleições foram convocadas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cassado os mandatos do prefeito e vice-prefeito do município, Mário Valério e Martim Flores de Araújo, eleitos em 2016, com 9.718 votos.

Foto: Reprodução

Confira o calendário eleitoral de Caarapó:

a) 15 a 21 de outubro: convenções;

b) 25 de outubro: último dia para registro das candidaturas;

c) 26 de outubro: início da propaganda;

d) 24 de novembro: último dia da propaganda (total de 30 dias);

e) 25 de novembro: dia da eleição

f) 30 de novembro: último dia para entrega da prestação de contas

g) 19 de dezembro: último dia para a diplomação

Das convenções até a eleição: 42 dias

Das convenções até a diplomação: 66 dias

A resolução pode ser acessada pelo Diário da Justiça Eleitoral desta quarta-feira (10), a partir da página 03. Acesse pelo link.