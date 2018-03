Aprovado PL do vereador CarlÃ£o que institui o Programa Municipal de Exame de Trombofilia

Aprovado PL do vereador Carlão que institui o Programa Municipal de Exame de Trombofilia

Foi aprovado em 1ª discussão e votação, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira (20), o Projeto de Lei n. 8.520/17 de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB). O PL institui o Programa Municipal de Exame de Trombofilia, ao respectivo tratamento, na Rede Municipal de Saúde. Conforme explicou Carlão, a trombofilia nada mais é que uma propensão à trombose, que pode entupir as veias e, também, pode causar problemas para mãe e para o feto, dependendo do local onde se forma o trombo.

“Esse exame pode evitar problemas nas gestações das mães portadoras de Trombofilia. Nossa intenção com a nova Lei é também somar esforços na luta pela conscientização sobre a Trombofilia”, destacou Carlão.

O Projeto de Lei, que agora segue para segunda votação em plenário, pretende criar o Programa Municipal de Exame de Trombofilia para as mulheres, com o objetivo de prevenir problemas como aborto, morte do bebe e pré-eclampsia na gestação. Toda mulher usuária da Rede de Saúde Publica do Município terá direito à investigação, ao exame que detecta a doença e ao seu respectivo tratamento, na primeira prescrição do uso de medicamento anticoncepcionais. No inicio do pré-natal. Na primeira prescrição do uso de reposição hormonal.

A investigação deverá começar na primeira consulta com o obstetra ou ginecologista, e deverá permitir ao profissional conhecer o histórico familiar da paciente, particularmente investigação em relação a parentes de primeiro grau com trombose ou gravidez com complicações e outros fatores hereditários.