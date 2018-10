Eleições Apuração das eleições só estará disponível após as 19h Quem estiver na fila dentro da zona eleitoral após o encerramento do prazo terá direito ao voto

O esquema de segurança para as eleições no Rio vai mobilizar 40 mil agentes civis e militares. As primeiras ações já começam neste sábado (6), quando a Polícia Militar fará as escoltas e a distribuição das urnas aos locais de votação. A PM terá o apoio de 4.500 homens das Forças Armadas, em todas as zonas eleitorais.

O comando da operação será feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que passa a funcionar no início da tarde de sábado, quando serão instalados no local o Centro Integrado de Operações Coordenadas (Cioc) e o Gabinete de Gestão de Crise (GGC), com a presença do secretário estadual de Segurança, general Richard Nunes, e outras autoridades relacionadas ao pleito.

O GGC reunirá representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Comando Conjunto das Forças Armadas, do Ministério Público Federal (MPF), da No próximo domingo (7), data em que 147,3 milhões de pessoas vão escolher seis novos representantes da política, a apuração dos votos terá início logo após o encerramento da votação, marcado para 17h.

Quem estiver na fila dentro da zona eleitoral após o encerramento do prazo terá direito ao voto.

Mesmo com a diferença de fuso horário de duas horas do Acre em relação à Brasília, o horário de votação será o mesmo para todos os estados, das 8h às 17h.

Com a tecnologia, o resultado final das eleições locais sai em poucas horas. No caso da presidencial será mais demorado, porque no Acre a contagem dos votos iniciará às 19h (horário de Brasília), conforme explica a jornalista especializada em eleições e colunista da Folha de S.Paulo Eliana Passarelli. Por isso, só a partir desse horário os números do país serão divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O processo da apuração dos votos tem início na urna e termina no TSE.

Segundo o órgão, encerrada a votação o mesário fecha a urna e imprime cinco vias do boletim, que contém a identificação da seção eleitoral e da urna eletrônica, o número de eleitores que votaram na seção e o resultado por candidato e legenda.

Uma das cópias é afixada na porta da seção e é possível qualquer eleitor conferir. O cartão de memória com as informações do boletim é encaminhado ao cartório eleitoral. Lá, os dados são enviados aos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) através de uma rede virtual privada da justiça eleitoral.

O TSE computa os dados e publica em tempo real na internet.O boletim de urna vem com um QR Code, que permite aos eleitores registrar o resultado de várias seções.

Com o aplicativo "Resultados", da justiça eleitoral brasileira, você poderá acompanhar a apuração do resultado das eleições em tempo real.

Apesar da rapidez do processo, segundo a Resolução nº 23.456/15, o TSE tem até três dias após a contagem final para divulgar o resultado das eleições no seu site.

Votos no exterior Distrito Federal é o responsável por computar os votos dos brasileiros que moram fora do país, totalizando 520.727 pessoas. O número é 41,4% maior que o da eleição de 2014, quando 354.184 se cadastraram para votar nas eleições brasileiras.

Os dados da apuração do exterior são transmitidos da mesma forma que no Brasil. Com informações da Folhapress.