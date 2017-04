Trasnparência Assembleia aprovado projeto que muda avaliação do orçamento do Estado

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Foi aprovado em sessão plenária na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (11) um projeto de autoria do deputado João Grandão, que muda a forma de avaliação das contas e do orçamento de Mato Grosso do Sul.

O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 06/2016 altera a redação do Artigo 164 da Constituição do Estado, incluindo novas atribuições à Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária. A Comissão de Finanças e Orçamento passará a avaliar projetos como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA), além das relatorias das emendas apresentadas pelos deputados.

Antes, estas funções ficavam com a Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária.

“Esta mudança é uma forma de adequar a legislação do Estado para seguir os mesmos trâmites que já acontecem no Congresso Nacional e outros legislativos”, explicou o deputado e autor da PEC, João Grandão.

Além de repassar a avaliação das contas e relatorias para a comissão de direito, o parlamentar também propôs a criação de grupos temáticos para discutir o orçamento em diferentes áreas.

“Desta forma, poderemos discutir a peça orçamentária com análise temática. A intenção é que grupos de cada área, como Saúde, Educação, Segurança, Agricultura, Infraestrutura e Assistência Social possam avaliar os recursos e propostas previstas no orçamento”, disse.

Antes de aprovada em plenário, a proposta passou de forma unânime pela Comissão de Constituição de Justiça e Redação e recebeu parecer favorável também da Comissão Especial da Reforma Constitucional. (Com assessoria).