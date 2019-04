POLÍTICA Assembleia faz recadastramento para verificar funcionários fantasmas Medida foi tomada, segundo presidente da AL, deputado Paulo Corrêa, para deixar tudo "às claras"

Medida foi anunciada no fim de março pelo presidente da AL, deputado Paulo Corrêa Foto: Divulgação/AL

A partir de hoje começa o recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa. A medida foi tomada para rastrear possíveis funcionários fantasmas e deixar tudo “às claras”, segundo presidente da Casa, o deputado Paulo Corrêa (PSDB).

De hoje, segunda-feira (01) até sexta-feira (5) será feita a atualização dos dados dos servidores cujos nomes se iniciem com as letras A e B.

O recadastramento será realizado presencialmente, até 17 de maio, mediante preenchimento de formulário e entrega de documentação à equipe da Secretaria de Recursos Humanos. Para os que não tiverem condições de comparecer, é necessário nomear um representante legal, com procuração reconhecida.

Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Quitação Eleitoral, Extrato do PIS/PASEP (Caixa Econômica Federal/Banco do Brasil), Certidão de Casamento/Declaração de União Estável feita em Cartório Extrajudicial (com menos de três meses de validade), Comprovante de residência atualizado e Certidão de Nascimento/RG e CPF dos dependentes.

O recadastramento será efetuado conforme o cronograma abaixo:

A,B – 1º a 5 de abril

C, D e E – 8 a 12 de abril

F, G, H e I – 15 a 18 de abril

J e K – 23 a 26 de abril

L e M – 29 de abril a 3 de maio

N, O, P, Q e R – 6 a 10 de maio

S, T, U, V, W, X, Y e Z – 13 a 17 de maio

DENÚNCIAS

Paulo Corrêa anunciou a medida no fim de março como forma de dar transparência ao trabalho e evitar denúncias anônimas ao MPE (Ministério Público Estadual) em relação a funcionários fantasmas. "Assim não restam dúvidas à população das pessoas que estão trabalhando”, disse Corrêa.