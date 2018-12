Modernidade Assembléia Legislativa de MS lança comunicação direta por WhatsApp; entenda Interessados em receber convites e informações sobre ALMS devem se cadastrar

Foto: Roberto Higa/Assembleia Legislativa

Comunicamos que a partir de agora a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul conta com o serviço de disparo de mensagens (convites de eventos, notícias, entre outros) pelo WhatsApp.

Criaremos listas de transmissão para o envio das informações aos veículos de comunicação. O disparo das mensagens será de responsabilidade da Gerência de Mídias Sociais, subordinada à Secretaria de Comunicação Institucional.

Os veículos de comunicação e a população em geral interessados em receber as informações devem salvar o número do nosso WhatsApp (+55 67 3389-6393) e fornecer o número do celular que receberá as informações para que possamos registrá-lo no sistema de disparos da ALMS.

O contato deverá ser fornecido pelo e-mail imprensa.alms@gmail.com ou no nosso WhatsApp (+55 67 3389-6393). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3389-6239, na Gerência de Mídias Sociais da ALMS.