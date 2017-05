Política Assembleia realiza audiência sobre depressão nesta sexta-feira

Foto: Victor Chileno

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promove nesta sexta-feira (26) a audiência pública “Depressão, a doença do Século”. O evento está marcado para as 14h, no Plenário Júlio Maia, e contará com palestras de médicos, psiquiatras e representantes do Sistema Público de Saúde.

A proposição da audiência é do deputado Paulo Corrêa (PR). “Todo mundo conhece alguém depressivo. Pode não perceber, mas em sua família, em seu ambiente no trabalho, ao menos uma pessoa sofre desse mal. Precisamos valorizar a vida e a audiência pública é, justamente, para pensarmos juntos as políticas públicas para reverter esse quadro”, afirmou Paulo Corrêa.

O evento é aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa fica localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, Parque dos Poderes.