'Acabou a bagunça' Assembleia ressalta que deseja ponto eletrônico funcionando em fevereiro

A Assembleia Legislativa reforça que deseja ter o ponto eletrônico dos servidores em funcionamento, a partir de fevereiro, quando retornar os trabalhos do legislativo. O cadastro dos funcionários já estavam em andamento em dezembro, para que depois do recesso, o registro diário das entradas e saídas esteja em vigor.

Foi o que garantiu o 1° secretário da Assembleia, o deputado Zé Teixeira (DEM), que ressaltou que este controle ficará sob responsabilidade da chefia imediata de cada setor, que fará a fiscalização da jornada de trabalho. A empresa Seletiva RH - Controle de Ponto e Acesso foi quem forneceu o equipamento para implantação do ponto eletrônico.

De acordo com a direção da Casa de Leis, este equipamento que será utilizado é do modelo "Inner Rep Plus BioPro, que é aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e homologado pelo Ministério do Trabalho.

Polêmica - Os deputados tiveram que lidar neste ano com denúncias de servidores fantasmas na Assembleia.

Ainda que recolhido às assinaturas necessárias, a CPI foi arquivada, por não ter fato determinado ou tempo específico de investigação. O presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB), ainda argumentou que o MPE (Ministério Público Estadual) já tem uma investigação em curso, sobre o tema.

Conversa - Outra polêmica foi uma conversa gravada e divulgada nas redes sociais, onde o deputado Paulo Corrêa (PR) aconselha Felipe Orro (PSDB) a regularizar o ponto dos seus servidores, alertando que existia uma investigação feita pela Rede Globo sobre o assunto, em diversos legislativos estaduais. Ainda sugere ao colega faça um controle dos funcionários do interior, nem que fosse por uma "folha fictícia".

Depois desta gravação, Junior Mochi anunciou em plenário que a Assembleia iria instalar o ponto eletrônico aos servidores, além de fornecer todas as informações necessárias para o MPE, que fossem requisitadas sobre o assunto. Uma apuração interna aos parlamentares também está em curso.