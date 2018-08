'Bolsonaro Opressor 2.0' Assessor de Bolsonaro é responsável por página de ódio, diz jornal Criada em 2015, 'Bolsonaro Opressor 2.0' publica memes violentos e tem mais de um milhão de seguidores só no Facebook

O assessor Tércio Arnaud Tomaz, nomeado como secretário parlamentar no gabinete do deputado Jair Bolsonaro (PSL) com salário de R$ 2,1 mil, é responsável pela página “Bolsonaro Opressor 2.0”, segundo fontes disseram ao jornal "O Globo".Apenas no Facebook, a página, criada em 2015 para publicar memes violentos contra adversários políticos, tem mais de um milhão de seguidores.

De acordo com "O Globo", duas fontes confirmam a ligação do assessor com a página no Facebook. No título de sua conta pessoal na rede social Flickr, Tércio assina seu nome seguido da expressão: “Bolsonaro Opressor 2.0”.

As publicações agressivas se estendem ao Instagram, cuja conta tem 196 mil seguidores. Em um dos posts, cinco dias após o assassinato de Marielle Franco, o perfil no Instagram criticou a manchete do “Jornal do Brasil”, que noticiava a intenção da irmã da vereadora de se lançar na política: “Do jeito que tá indo, vão empalhar o cadáver e levar em comício”. O post recebeu 3.774 curtidas.

O jornal "O Globo" procurou Tércio Arnaud Tomaz, por telefone, no gabinete em Brasília, e tentou contato com Bolsonaro, mas não houve retorno.