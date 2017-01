Assomasul Assomasul: Miziara aposta em gestão profícua de Caravina

A eleição de Pedro Arlei Caravina (PSDB) para comandar a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) até 2018 coroou um processo de entendimento que capacita a entidade a enfrentar seus desafios. Com essa avaliação o prefeito Ronaldo Miziara (PSDB), de Paranaíba, realçou a importância da unidade política como item essencial ao fortalecimento da ação municipalista e ao trabalho da nova diretoria.

Para o prefeito paranaibense, o fato de a renovação no comando da Associação ter sido promovida em chapa única denota a consciência política e gerencial dos gestores que estão à frente dos 79 municípios. “Estou seguro que o meu amigo e correligionário de Bataguassu e toda sua equipe farão um belo trabalho pela causa do municipalismo. Além de expressar sentimentos comuns, ele tem consigo uma diretoria que reúne as diferentes forças políticas e partidárias que saíram das urnas”, afirmou.

Otimista, Miziara prevê na Assomasul uma gestão pluralista, eficiente e antenada com os reclames que mobilizam todos os prefeitos. “Temos questões específicas e gerais de impactos locais e nacionais, tendo em vista o quadro recessivo. As prefeituras são os entes públicos mais castigados com a escassez de recursos, a retração econômica, a queda de receita e o acúmulo de encargos. Porém, é preciso enfrentar e superar, por meio de gestões competentes, parcerias e mobilização, como bem enfatizou o amigo Pedro Caravina”, assinalou.

Pedro Arlei Caravina vai tomar posse dia 1º de fevereiro, substituindo outro tucano, o ex-prefeito Juvenal Neto, de Nova Alvorada do Sul. Os associados também elegeram o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), para ser o próximo presidente do Cidema (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimentos das Bacuias dos Rios Miranda e Apa), colegiado que congrega 20 municípios. Anova diretoria da Assomasul está assim constituída:

Presidente: Pedro Arlei Caravina (PSDB) – Bataguassu

1º Vice-presidente: Rogério Rodrigues Rosalim (PSDB) – Figueirão

2º Vice-presidente: Manoel dos Santos Viais (PR) – Caracol

Secretário geral: Jeferson Luiz Tomazoni (PMDB) – São Gabriel do Oeste

2º Secretário: Délia Godoy Razuk (PR) – Dourados

3º Secretário: Marcelo de Araújo Ascoli (PSL) – Sidrolândia

Tesoureiro Geral: Eraldo Jorge Leite (PSB) – Jateí

2º Tesoureiro: Alexandrino Arévalo Garcia (PR) – Aral Moreira

Diretoria Auxiliar

Diretor de Rel. Públicas: Marlene de Matos Bossay (PMDB) – Miranda

Dir. de Ass. Municipalista: Aluízio Cometki São José (PSB) – Coxim

Diretor de Patrimônio: Edvaldo Alves Queiroz (PDT) – Água Clara

Diretor de Saúde? Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB) – Amambai

Diretor de Cultura: Jean Sérgio Clavisso Fogaça (PEN) – Douradina

Diretor Esportivo: Roberto Tavares Almeida (PSDB) – Taquarussu

Conselho Fiscal

Álvaro Nackle Urt (DEM) – Bandeirantes

Mário Alberto Kruger (PSC) – Rio Verde de Mato Grosso

Marceleide Hartemam Pereira Marques (PMDB) – Antônio João

Suplentes

Patrícia Denerusson Nelli Margatto Nunes (PSDB) – Igautemi