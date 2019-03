CÂMARA MUNICIPAL Audiência realizada hoje debate cotas partidárias e participação das mulheres na política Evento segue até o finel dessa manhã

Foto: Reprodução

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Campo Grande promove Audiência Pública para debater o seguinte tema “Cotas Partidárias e a Efetiva Participação das Mulheres na Política. Vamos empoderar?”. O evento é relizado hoje, segunda-feira (18), desde às 9h, proposto pelo vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

A discussão conta com mulheres que participam da vida política em Mato Grosso do Sul e no País. É esperada a presença de Sílvia Rita Oliveira de Souza, que foi secretária nacional de enfrentamento a violência contra as mulheres.

Na audiência, a partir desses exemplos de representatividade, está sendo abordado que “não haverá democracia efetiva, nem avanços concretos na construção de igualdade de direitos entre homens e mulheres, enquanto não for garantida a participação das mulheres, de forma paritária, em todos os espaços e instâncias de poder”.

O vereador Prof. João Rocha considera que o debate pode servir como fator motivacional para estimular que as mulheres interessem-se pela política. “É preciso abrir espaço para essa discussão e, eventos como esse, são importantes porque, com a participação das mulheres, elas podem estar motivadas para esse desafio. É um grande desafio, pois hoje estão criminalizando a política, mais um fator que pode contribuir para afastar a mulher a ser candidata e colocar seu nome para ser avaliado pela sociedade”, disse.

O vereador considera positiva a “mescla de gêneros para fortalecimento da política em sua essência”. Na audiência, serão debatidas ferramentas para auxiliar no empoderamento e encorajamento da mulher na política.

O debate sobre as cotas partidárias, abordado na Audiência, surge em momento importante, em que nacionalmente ocorreram denúncias de irregularidades com o uso de candidatas laranjas. “Isso não pode acontecer. Por isso, respeito e paridade entre homens e mulheres precisa ser trabalhado. Por conta desse fato, não podemos recuar. Pelo contrário temos que avançar para quebrar barreiras, tipos de discriminação e preconceito para que as próprias mulheres se sintam empoderadas”, reforçou.

Estão na Audiência a ex-senadora Marisa Serrano; a deputada federal Rose Modesto; Luciana Azambuja, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulhere do Governo do Estado; Mara Caseiro, presidente da Fundação Estadual de Cultura; a advogada Tatiana Ujacow; Elza Fernandes Ortelhado, secretária Municipal de Educação e Carla Stephanini, subsecretária da Mulher de Campo Grande.

SERVIÇO

A Audiência realizada hoje, desde as 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.