Azambuja acredita que a investigação sobre a denúncia do Presidente Temer deve continuar

O governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou na manhã desta sexta-feira (4) que acredita que a investigação sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), rejeitada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (2), deve prosseguir. "Todas as investigações devem seguir, inclusive a do presidente", declarou.

A declaração foi feita durante o Fórum Brasil Central, evento que reúne governadores das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. O evento também conta com a presença do ministro das Cidades, Bruno Araújo, e do presidente do BNDES, Paulo Rabello Costa.

Para Azambuja, o país precisa passar por uma "pacificação". "No momento precisamos arcar para que o país possa prosseguir com a retomada do crescimento, investimento, e geração de emprego. Precisamos de uma pauta positiva", disse o governador.

Durante o Fórum Brasil Central, os governadores irão discutir formas de revitalizar negócios e fortalecer parcerias entre os Estados, além de aumentar a representatividade polícia do Centro Oeste nas articulações com o governo Federal.

No evento, estão presentes os governadores de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), de Goiás, Marcone Perillo (PSDB), do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), e de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB).

Os governadores do Distrito Federal e do Maranhão não compareceram, porém foram representados pela secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, e pelo vice-governador Carlos Brandão (PSDB).