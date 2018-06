Governo MS Azambuja anuncia convênio de R$ 2,1 milhões para reforma do Guanandizão "O local está interditado desde novembro de 2013, após show do cantor Roberto Carlos"

O governador Reinaldo Azambuja anunciou ontem, terça-feira (26.6) convênio no valor de R$ 2,1 milhões para a reforma e revitalização completa do ginásio de esportes Avelino dos Reis – conhecido como Guanandizão -, em Campo Grande. “Será feita toda a revitalização do Guanandizão. Um sonho antigo de todos os desportistas. Com o Guanandizão aprimorado poderemos trazer grandes eventos esportivos para Mato Grosso do Sul”, disse.

O convênio com a prefeitura de Campo Grande será assinado no domingo (1º.7) para a revitalização total do ginásio de esportes. O local irá passar por recuperação da parte hidráulica, elétrica, reforma das arquibancadas, vestiários, alojamentos, banheiros, cobertura e pintura. A área externa ao complexo esportivo também passará por uma reurbanização.

Reinaldo Azambuja destacou que o convênio é mais uma parceria do Estado com a prefeitura da Capital. “Nós ajudamos os 79 municípios. Mais uma ação conjunta entre a prefeitura de Campo Grande e o Governo que vai realizar um sonho antigo, que é a revitalização completa do Guanandizão”, completou.

Inaugurado em 1984, o Guanandizão tem capacidade para 8,2 mil pessoas. O local está interditado desde novembro de 2013, após show do cantor Roberto Carlos, quando foi constatado problemas para receber eventos de grande porte.