Economia Azambuja cobra da União cerca de R$ 50 milhões atrasados Em Brasília Reinaldo se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, para pedir agilidade

Governador de MS Reinaldo Azambuja e Ministro CarloS Marum Foto: Wilson Soares Mendes

No penúltimo compromisso da extensa agenda em Brasília nesta terça-feira (13.11), o governador Reinaldo Azambuja se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, para pedir agilidade, por parte da União, no empenho e pagamento de obras em Mato Grosso do Sul, algumas delas já executadas com recursos próprios do Estado. No total, são cerca de R$ 50 milhões.

Segundo o governador, algumas obras já foram executadas com dinheiro do Governo do Estado, para que os projetos fossem concluídos o mais rápido possível para atender as necessidades da população. Citou como exemplos a pavimentação de duas importantes rodovias em Bonito.

“Pedimos agilidade nos empenhos das duas rodovias de Bonito, a do Curê, que inclusive o Estado já terminou e precisamos empenhar o restante do Ministério do Turismo, que falta ainda R$ 4,6 milhões para ser empenhado e pago. Concluímos essa rodovia com recursos próprios do Estado e agora a gente precisa ser ressarcido pela União. O outro é o empenho para o pagamento da rodovia que leva à Gruta do Lago Azul”, comentou Reinaldo Azambuja.

O governador explicou ainda que existem as emendas ao orçamento da União que foram apresentadas pela bancada federal do Estado e que ainda não foram liberadas. “São emendas impositivas, obrigatórias”, explicou. Também houve a solicitação para que o ministro intervenha para dar agilidade na liberação de recursos para serviços executados em 2015, por conta da decretação de situação de emergência em vários municípios castigados pelas fortes chuvas. “Tivemos mais de 32 pontes que caíram e já reconstruímos mais de 100 e a União precisa nos pagar, executamos com recursos próprios”, disse.

Reinaldo Azambuja também cobrou rapidez do Governo Federal na liberação de verba federal para o Hospital Regional da Grande Dourados. “Ele [o ministro Carlos Marum] se mostrou muito solícito e tenho certeza que esses pleitos serão encaminhados”, concluiu o governador.