Eleições 2018 Azambuja diz não ter problema com prefeito para fazer aliança Marcos Trad afirma não estar envolvido nas negociações políticas do PSD para acertar coligação

Após o prefeito de Campo Grande Marcos Trad (PSD) afirmar não estar envolvido em tratativa de alianças partidárias para as eleições deste ano, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), pré-candidato à reeleição, declarou nunca ter tido problema com o partido do chefe do Executivo da Capital.

Marcos Trad já chegou a declarar também que quando disputou as eleições para a prefeitura da Capital, em 2015, os tucanos apoiaram sua adversária na época, a vice-governadora Rose Modesto, derrotada por ele no segundo turno.

Em agenda realizada na governadoria ontem (27), Azambuja foi questionado se a situação com o PSD tinha sido apaziguada. “Nunca teve problema da nossa parte. Hoje (ontem) mesmo estive com o prefeito e a gente respeita essa pluralidade, política é isso. Você tem várias pessoas. Mas para fazer aliança precisa ter vontade, afinidade e acreditar no projeto. Acho que se isso vier a se consolidar, ficaremos tranquilos”, declarou.