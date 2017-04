Paralisação Azambuja diz que vai a ANTT e quer retomada de investimento de duplicação da 163

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador do estado de Mato Grosso do Sul, disse nesta quarta-feira (12), que é preocupante a paralisação das obras de duplicação da BR-163, uma das principais rodovias que corta o Estado de Mato Grosso do Sul de norte a sul, anunciada pela concessionária CCR MS Via, alegando falta de grana e pedindo a revisão do contrato junto a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

“Essa decisão representa um grande prejuízo para o nosso Estado, porque traz desemprego, reduz investimentos e acarreta muitos problemas logísticos, afinal é pela BR-163 que passa boa parte das nossas riquezas”, ressaltou o gestor, durante evento de entrega de oito viaturas para a Polícia Militar Ambiental ocorrido na manhã desta quarta-feira.

O governador ainda afirmou que, embora seja uma concessão federal, irá interceder na questão por uma solução que gere equilíbrio contratual.

“É óbvio que iremos buscar explicações da empresa concessionária, e já estamos agendando uma reunião na ANTT para a próxima semana. Queremos a retomada dos investimentos”, disse ele.

O governador considera que se não for possível o entendimento entre as partes uma nova licitação terá que ser realizada, e isso, avalia, será um enorme prejuízo. “Também entendo que é inconcebível a concessionária continuar cobrando pedágio sem os investimentos que se propos a fazer”, ressaltou Reinaldo Azambuja. (Com assessoria).