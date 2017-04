Expogrande Azambuja entrega patrulhas mecanizadas e reforça compra de equipamentos

O governador Reinaldo Azambuja autorizou a entrega de patrulhas mecanizadas para os municípios de Nioaque, Rochedo e Rio Brilhante nesta terça-feira (4) durante agenda na 79ª Expogrande. Ele aproveitou a reunião com o setor produtivo para reforçar o investimento na aquisição de mais de dois mil equipamentos da agricultura familiar para todos municípios do Estado. Segundo Reinaldo, a ação beneficia pequenos agricultores que terão condições de aumento de produtividade e renda.

“A bancada federal disponibilizou recursos de emendas parlamentares (2015, 2016 e 2017) e o Governo colocou contrapartida. Vamos entregar esses equipamentos para os 79 municípios do Estado e fortalecer ainda mais a agricultura familiar no Mato Grosso do Sul”, garantiu Reinaldo.

Entre os maquinários que serão disponibilizados ao longo de 2017 estão tratores, grades aradoras, grades niveladoras, calcareadeiras, ordenhadeiras, resfriadores e forrageiras. As entregas iniciaram no começo do ano e seguem até dezembro, conforme cronograma da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Governo do Estado). “São cerca de R$ 50 milhões em equipamentos”, afirmou o diretor-presidente da agência, Enelvo Felini.

Gabinete itinerante

O anúncio dos investimentos foi feito pelo governador durante agenda com o setor produtivo na 79ª Expogrande. Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Estado mantém parceria com a feira agropecuária de Campo Grande na montagem do “gabinete itinerante do Governo”, onde são realizadas reuniões entre representantes do Executivo Estadual, produtores e autoridades municipais.

Após a assinatura do termo de cessão de entrega de patrulhas mecanizadas para os municípios de Nioaque, Rochedo e Rio Brilhante, Reinaldo lembrou que os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do ex-senador Ruben Fgueiró e do então deputado federal Reinaldo Azambuja.

O prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, falou da importância do equipamento para os pequenos agricultores. “Mais de 50% da população de nossa cidade é residente da área rural. Temos 12 assentamentos, quatro aldeias e quatro comunidades quilombolas e precisamos muito desse apoio. Essa patrulha mecanizada vai atender anseio de toda nossa população que luta pela agricultura familiar”, explicou.

Pronaf

Ainda durante a agenda no gabinete itinerante foram assinados contratos do Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar (Pronaf) – linha de investimentos mais alimentos, do Banco do Brasil. “Os contratos foram assinados com dois produtores, um de Campo Grande e outro de Jaraguari, ambos no valor de R$ 17 mil. A linha de crédito do banco está disponível e a Agraer auxilia o pequeno produtor nesse acesso”, disse o governador.

Reinaldo ainda destacou o funcionamento do Proacin (Programa Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas). “Estamos entregando sementes de arroz, de feijão e de milho, além de óleo diesel para que os indígenas tenham capacidade de melhorar a produção dentro das aldeias. Estamos fazendo essas entregas de óleos, sementes e insumos em todas as aldeias de Mato Grosso do Sul, pois o Governo é atento a todos os segmentos da agricultura familiar”, pontuou Reinaldo.

Também participaram das reuniões de trabalho os secretários de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck.