Azambuja nomeia e empossa controlador geral do Estado nesta quarta-feira

O novo chefe da Controladoria Geral do Estado (CGE-MS) foi nomeado pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira (21). O ato de posse será realizado na governadoria, às 14h30, em solenidade oficial.

Auditor federal de Finanças e Controle do Ministério da Transparência, Carlos Eduardo Girão de Arruda assumirá o comando da Controladoria Geral do Estado. Ele será responsável por conduzir os trabalhos dos auditores e técnicos em Auditoria do Estado.

Criada por meio da Lei Complementar nº 230, de 9 de dezembro de 2016, a CGE-MS tem como funções básicas as atividades de auditoria governamental, correição e ouvidoria; condução à transparência pública e ao controle social, além do apoio ao controle externo na sua missão institucional.

Currículo

Carlos Eduardo Girão é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1995; e em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em 2001; tem mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (2005) e diversos cursos de liderança e equipe.

Ele já trabalhou como diretor de Gestão Interna do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU); chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União; chefe da Controladoria Regional da União em São Paulo; chefe da Controladoria Regional da União em Mato Grosso do Sul; e Analista de Finanças e Controle chefe-substituto da Controladoria Geral da União em Mato Grosso do Sul. (Com assessoria).