Senador Pedro Chaves Bancada define divisão de patrulhas para os municípios

Reunidos na tarde desta terça-feira (28) em Brasília, os deputados e senadores que representam Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional decidiram que cada um dos 11 parlamentares vai indicar 6 municípios que receberão patrulhas mecanizadas para atender as demandas da agricultura familiar. Treze municípios serão definidos pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), subordinada à Secretaria Estadual de Produção e Desenvolvimento Econômico.



Os equipamentos estão sendo adquiridos com recursos do governo federal e serão entregues no segundo semestre às 79 prefeituras sul-mato-grossenses graças à duas emendas de bancada – uma no valor de R$ 9 milhões e 325 mil e a outra de R$ 5 milhões – acolhidas no Orçamento Geral da União de 2016. O governo do estado entrará com uma contrapartida de R$ 1 milhão e 608 mil, totalizando um investimento de R$ 15,8 milhões.



“Definimos um critério justo, que não prejudicará nenhum município. Todos serão contemplados com os equipamentos, que são extremamente importantes para atender às famílias de assentados e os pequenos produtores da agricultura familiar”, explicou o senador Pedro Chaves (PSC/MS).



As patrulhas mecanizadas são adquiridas pelo governo do estado e enviadas para as prefeituras, que, articuladas com as cooperativas e associações comunitárias, atendem os pequenos produtores. Cada patrulha é formada por um trator, grade aradora, grade niveladora, carreta agrícola e calcareadeira.