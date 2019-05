JUSTIÇA Bandnews é condenada a pagar R$ 100 mil após chamar policial da Lava Jato de petista Radialista atacou PF após post em que pedia investigação de toda ala política

Reinaldo Azevedo disse que o delegado Milton Fornazari Junior era membro da ala "petizada" da PF Foto: Reprodução

Rádio Bandnews foi condenada a pagar multa de R$ 100 mil à um Policial Federal após chamá-lo de membro da ala petista. Segundo o site Consultor Jurídico, o comentário foi feito pelo radialista Reinaldo Azevedo, durante o programa de ontem, terça-feira (21).

Conforme o site, Azevedo disse durante o programa que, o policial federal Milton Fornazari Junior, que trabalha na Lava Jato, já teria advogado para o sindicato dos bancários e era "membro da ala petizada da PF".

O que teria levado Azevedo a tecer o comentário contra o policial, foi um post feito por Fornazari no dia da prisão do ex-presidente Lula, em que demostrava sua vontade de outrs partes serem também investigadas. “Agora é hora de serem investigados, processados e presos os outros líderes de viés ideológico diverso, que se beneficiaram dos mesmos esquemas ilícitos que sempre existiram no Brasil (Temer, Alckmin, Aécio etc)”, disse o PF em post na sua rede social.

Após o comentário desastroso do radialista, o juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, da 2ª Vara Cível de São Paulo, estabeleceu multa contra o programa de rádio.

Na sentença, o juiz concordou com a tese do delegado, de que a rádio deveria ter alguma prova do que Reinaldo falara. “Na circunstância em que se deu a crítica jornalística, houve, de fato, abalo à imagem do autor perante os colegas de profissão e perante toda a sociedade”, afirma o juiz, na decisão. “Vincular o autor falsamente a determinada ideologia política, pouco importando qual seja, implicava dizer que sua atuação funcional era parcial e indigna de confiança.”?