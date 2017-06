Joaquim Barbosa Barbosa questiona: Brasil está preparado para ter um presidente negro? Segundo o magistrado, até o momento, não tem 'dinheiro nem ninguém atrás de mim com recursos' para uma possível campanha

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa vem sendo pressionado para se candidatar ao cargo de presidente da República em 2018. No entanto, para desilusão dos fãs, Barbosa afirma que está "mais para não ser" e questiona: "será que o Brasil está preparado para ter um presidente negro?".Isso porque, segundo o magistrado, até o momento, não tem "dinheiro nem ninguém atrás de mim com recursos" para uma possível campanha, conforme citou a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Contudo, o ex-presidente do Supremo já foi procurado por líderes de partidos, como Rede, PSB e PT, além de artistas como Marisa Monte, Lázaro Ramos, Fernanda Torres, Fernanda Lima, Caetano Veloso e Thiago Lacerda, que o convidaram para um jantar, como publicou o Estadão, e tentaram fazê-lo mudar de opinião.

Barbosa afirma que "o maior obstáculo à ideia sou eu mesmo", pois presa pela liberdade. Desde que deixou o Supremo, "gozo dessa liberdade na sua plenitude, com independência total para fazer e falar o que bem entendo. Isso não tem preço".