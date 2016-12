Caos Bernal deixa o caos, mas Marquinhos está confiante na recuperação de CG

Só o primeiro “pacote” de dívidas levantadas da Prefeitura passa dos R$ 240 milhões. Porém, nele não estão contabilizadas as despesas de custeio e obrigações em atraso, como a folha do funcionalismo de dezembro e de parte do 13º salário, fornecedores de produtos e serviços essenciais, encargos previdenciários e outros compromissos. Se juntar o volume de demandas essenciais reprimidas, como a falta de manutenção das ruas urbanas e vicinais e pendências diversas – entre as quais a quitação salarial dos contratados da Omep e Seleta -, o prefeito Alcides Bernal (PP) entregará ao seu sucessor Marquinhos Trad (PSD) mais de R$ 400 milhões de contas atrasadas e um déficit mensal que passa dos R$ 25 milhões.

A herança que Alcides Bernal deixa é de um verdadeiro desastre administrativo, político e social. Ainda que tenha sido afetado pelas convulsões políticas que lhe sugaram 17 meses do mandato, não soube otimizar o tempo de vida útil no cargo para, ao menos, minimizar os prejuízos que a capital sulmatogrossense sofreu nestes quatro anos de vácuo gerencial. O retrato dessa realidade é uma cidade totalmente esburacada, sem a atenção urbana básica e a prefeitura entalada no mais profundo oceano de débitos e problemas de sua história.

Marquinhos Trad recebe a máquina sem dinheiro em caixa e visivelmente destroçada em seus organismos operacionais, marcada por um incômodo que ameaça a governabilidade: a inadimplência em execuções financeiras, defeito capaz de causar, entre outros contratempos, a impossibilidade de celebrar convênios para receber e aplicar recursos federais. Para completar o desacerto, o prefeito que sai planta no colo do prefeito que entra várias bombas, algumas explodindo antes da posse e outras de efeito retardado.

Com quase 900 mil habitantes e avançando na direção de seu primeiro milhão de moradores, a Campo Grande de Bernal expõe seus pedestres e condutores ao ridículo e aos danos financeiros e físicos provocados pela coleção de crateras que tomam conta da sua malha viária. Uma cidade com essa dimensão necessita de cuidados específicos imprescindíveis, como a recuperação eficiente das ruas, sistema regular de iluminação publica e a limpeza.

No entanto, para completar o panorama da desolação, no apagar das luzes de seu mandato Bernal cancelou o contrato com a CG Solurb, empresa responsável pelos serviços de coleta, despejo e tratamento do lixo, além da capina e roçada de lotes e logradouros. Ainda que tenha sido unilateral, e mesmo com a garantia de que a concessionária continuará operando por mais 60 dias, a decisão de Bernal foi surpreendente, deixando perplexo seus próprios seguidores e qualificada de maldosa pela equipe de trabalho do sucessor, que não esperava por essa desagradável surpresa.

Enquanto Marquinhos anunciava que tomará providências para impedir que a cidade sofra mais esse prejuízo, tendo em vista o caráter essencial do trabalho da Solurb, Bernal se desculpava explicando que só agora, na última semana de governo, recebeu o relatório da Procuradoria-Geral do Município recomendando a suspensão do contrato por suspeita de fraude.

Para Marquinhos Trad, o que importa é não desanimar e seguir adiante, buscando as soluções para todos os problemas e pendências, de acordo com as prioridades, entre elas a preparação do ano letivo, a restauração viária, a manutenção urbana, a recomposição gradual e dinâmica dos serviços de saúde e o saneamento financeiro.