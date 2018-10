Guerra de Vices Bispo de Dourados mais popular que vice de Reinaldo poderá dar vitória para o Juiz Odilon

Faltando apenas onze dias para o segundo das eleições de governador em Mato Grosso do Sul, o candidato do PDT, Juiz Odilon encosta cada vez mais no candidato a reeleição Reinaldo Azambuja do PSDB.

É o que indica a pesquisa DATAmax divulgada hoje e que mostra Reinaldo com 52,8% contra 47,2 dados ao juiz Odilon. O crescimento vertiginoso do candidato do PDT no segundo turno deve-se o que está sendo chamado nos bastidores políticos como a “Guerra dos Vices”.

Os douradenses apontam como grande responsável pela derrota de Reinaldo Azambuja em Dourados no primeiro turno a escolha do seu vice.

Na opinião de lideranças locais Murilo saiu da Prefeitura depois de seis anos no comando da maior cidade do Estado como o prefeito mais impopular da história. Murilo nas duas eleições que venceu para prefeito “arranjou” praticamente todos os partidos numa grande coligação concorrendo praticamente sozinho devido a fragilidade de seus adversários.

Muitos candidatos do próprio PSDB reclamaram que ao levar o nome de Reinaldo em suas reuniões os eleitores quando descobriam que Murilo era o candidato a vice “torciam o nariz”. O resultado disso foi a vitória de Odilon em Dourados no primeiro turno.

Já o Juiz Odilon escolheu o bispo Marcos Vitor da Igreja Sara Nossa Terra como seu candidato a vice. Iniciante na política, o Bispo conseguiu a união dos evangélicos em torno da candidatura de Odilon, sem empenhou na campanha e acabou mostrando que tem mais tato com o povo do que o ex-prefeito Murilo que na opinião dos douradenses, na verdade, está esperando virar governador, no caso de Reinaldo vencer e ser destronado pelas denuncias de corrupção ligadas a JBS e à Operação Vostok.

Conform informações do DATAmax publicadas no portal de noticias idiamax, “o levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Assim, considerando a oscilação da margem, Reinaldo varia entre 55,8% e 49,8% dos votos válidos, enquanto Odilon pode ter entre 50,2% e 44,2%.”

Com 1.036 entrevistas realizadas, o levantamento atinge índice de confiança de 95%, além da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos. Os números de registro no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral) são MS-03656/2018 e BR-01950/2018, em cumprimento ao que dispõe o art. 33º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 9.504/97, assim como o art. 8º da Resolução TSE nº 23.549/2017.