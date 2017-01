Positivo “Boa, Trad”! Marquinhos tem destaque nacional na nova safra de prefeitos Primeiras ações do mandato e influência do terceiro maior partido do Brasil fortalecem peso político do gestor campo-grandense

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, confirmou nos dez primeiros dias de mandato as expectativas de dirigentes nacionais com o surgimento de novas e promissoras lideranças na safra de eleitos em outubro de 2016. Além das iniciativas para solucionar problemas de extrema urgência, como o atraso dos salários do funcionalismo e a restauração de uma das mais esburacadas malha viárias urbanas do País, ele inclui na vigorosa aprovação popular dos munícipes um acréscimo providencial: o alcance nacional que o fortalece politicamente no contexto do PSD, terceiro maior partido brasileiro.

“Boa, Trad!” Com esta saudação e em reportagem com chamada de capa (“Trad vistoria operação que tapou cinco mil buracos em seis dias”), o informativo do Diretório Nacional do PSD na Internet deu destaque aos primeiros dias de Marquinhos na Prefeitura. Pontuou entre as ações principais o empenho do prefeito para atacar a buraqueira que desde a gestão anterior fazia as ruas da cidade parecerem um enorme queijo suíço. Foi elogiado pelo cuidado na qualidade da restauração asfáltica e na busca de parceria com o governo estadual para intensificar os serviços, o que acabou acontecendo com o acordo para o desembolso de R$ 100 milhões meio a meio entre Município e Estado.

A perspectiva que essa conjuntura abre para a administração de Marquinhas tem elementos muito consistentes, especialmente porque tem o incentivo pessoal e político do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, presidente licenciado da Executiva Nacional do PSD. Ele é um de seus amigos e aliados de reconhecida força política no governo federal. O partido tem como presidente em exercício o engenheiro e ex-senador Alfredo Cotait Neto.

Outro dos homens fortes do corpo ministerial do Planalto com quem Marquinhos já abriu produtivos canais de articulação para Campo Grande é Bruno Araújo, ministro das Cidades, que em dezembro, a menos de um mês da posse, garantiu que iria liberar recursos destinados à capital que estavam represados, como os R$ 53 milhões para as obras do Córrego Anhanduí. Na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), o titular Antonio Carlos de Oliveira tem as portas abertas para o prefeito da capital onde ambos nasceram, o que amplia o arco de suportes políticos no qual já se alinham os 11 congressistas sulmatogrossenses (oito deputados federais e três senadores).

E completando a massa de musculatura política favorável à administração de Marquinhos estão os números impressionantes do desempenho de seu partido nas eleições de outubro. O PSD elegeu 541 prefeitos dos pouco mais de 5,5 mil municípios e tornou-se o terceiro maior partido da Nação, superado somente pelo PMDB e PSDB, mas superando o PT, o PDT, o DEM, o PTB, o PSB e outras legendas competitivas eleitoralmente. Na disputa do segundo turno, a vitória de Marquinhos em Campo Grande foi considerada a mais expressiva de todos os pessedistas que disputaram e venceram aquela fase da eleição.

Com isso, Marquinhos consolida seu espaço dentro de um partido que, entre outros créditos, passou a ter peso e voz diferenciados, com efeito decisivo, no processo de sustentação da base e do governo do presidente Michel Temer. Segundo o jornalista político Merval Pereira, além de consolidar a nova base político-partidária de apoio ao governo Temer, a eleição municipal teve o papel de iniciar o arranjo de forças para a disputa presidencial de 2018. “O partido de Kassab passou a controlar o terceiro maior número de prefeituras, o que o fortalece como player em 2018”.