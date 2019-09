74ª ASSEMBLEIA DA ONU Bolsonaro acusa mídia internacional, elogia Trump e diz que índios colocam fogo na Amazônia Usou colar indígena em jantar, atacou presidentes em discurso, fez comercial do Lula, elogiou Trump e disse que índios colocam fogo na Amazônia como parte da cultura e sobrevivência

Jair Bolsonaro em discurso de abertura na Assembleia da ONU Foto: Carlo Allegri/Reuters

Bolsonaro é o principal “comercial” ambulante do ex-presidente Lula, isso porquê até mesmo em seu discurso na 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), hoje (24), ele iniciou sua fala atacando o ex-presidente, Fidel Castro e Hugo Chaves, segundo Bolsonaro os criadores do “da organização criminosa, de 1990, para difundir e implementar o comunismo na América Latina”, o presidente se refere ao Foro de São Paulo. Além de atacar os presidentes vizinhos, Bolsonaro atacou o presidente francês, Emmanuel Macron, que segundo ele fere a “soberania brasileira” ao propor intervenções na Amazônia.

A loucura do presidente brasileira é tanta, que em discurso na ONU, visivelmente perdido, ele falou em conspirações, e culpou até os índios, que conforme ele, praticam queimadas para sobreviver e como parte das suas culturas.

“Nesta época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e criminosas. Vale ressaltar que existem também queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência”.

Até ali a barbárie não havia sepultado as chances de diálogo, já que se tratavam de afirmações sobre quem já não apoia seu governo, no entanto, Jair Bolsonaro isolou o Brasil após a fala seguinte, em que diz que a mídia internacional mente, ao dizer que “Amazônia é o pulmão do mundo”.

“Problemas, qualquer país os tem. Os ataques sensacionalistas que sofremos da mídia internacional por causa dos focos de incêndio despertaram o nosso patriotismo”, disse.

Segundo Bolsonaro, a mídia propaga duas falácias, em dizer que “Amazônia é patrimônio da humanidade e que é pulmão do mundo”.

“Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa, com espírito colonialista”, disse Bolsonaro, antes de agradecer a Donald Trump, que ficou de fora, no saguão dando entrevista.

“Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, ao Presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espirito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós”.

PROTESTOS

Bolsonaro foi recebido em Nova Iorque, na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, com manifestações contra sua política ambiental complacente com as queimadas na Floresta Amazônica.

A ida do presidente à ONU foi colocada em dúvida diversas vezes devido ao grande número de críticas que Bolsonaro tem recebido no exterior por conta de sua política ambiental considerada complacente com a devastação da Floresta Amazônica.

As previsões do presidente não poderiam ser mais acertadas. Logo que chegou ao hotel InterContinental The Barclay, um dos mais luxuosos de Nova Iorque, Bolsonaro enfrentou um grupo de manifestantes que se concentrou ao lado da entrada principal do edifício. Sob gritos de “Amazônia sim, Bolsonaro não”, ele entrou às pressas na recepção.

Na tentativa de acalmar os ânimos, Bolsonaro usou um colar indígena ao sair do hotel para jantar. Segundo o Palácio do Planalto, o adereço foi um presente da youtuber indígena Ysani Kalapalo, da aldeia Tehuhungu, do Mato Grosso, que foi convidada para integrar a comitiva brasileira na viagem.

Fonte: Fórum.