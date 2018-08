Eleições 2018 Bolsonaro afirma que não irá ao próximo debate presidencial

Foto: Guilherme Rodrigues/Futura Press

Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro afirmou que não pretende participar do próximo debate entre presidenciáveis promovido pela rádio Jovem Pan. Bolsonaro participou dois dos primeiros encontros promovidos pela Band e RedeTV respectivamente. " data-reactid="22" type="text">Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro afirmou que não pretende participar do próximo debate entre presidenciáveis promovido pela rádio Jovem Pan. Bolsonaro participou dois dos primeiros encontros promovidos pela Band e RedeTV respectivamente.

No debate da RedeTV teve seu pior desempenho ao escorregar em perguntas sobre economia. Bolsonaro também protagonizou um dos momentos mais tensos do evento e acabou tomando uma bronca da candidata Marina Silva (Rede). " data-reactid="23" type="text">No debate da RedeTV teve seu pior desempenho ao escorregar em perguntas sobre economia. Bolsonaro também protagonizou um dos momentos mais tensos do evento eacabou tomando uma bronca da candidata Marina Silva (Rede).

Em entrevista ao portal “Uol”, Bolsonaro afirmou que sua participação no debate da Jovem Pan não estava prevista. “Várias rádios e televisões convidam para debates e fico honrado com isso. Mas, acredito que politicamente falando, tendo em vista a minha natureza, o que eu fiz ao longo de quatro anos, é mais produtivo o que estamos fazendo aqui”, afirmou durante evento de campanha em Presidente Prudente (SP) nesta quarta." data-reactid="24" type="text">Em entrevista ao portal “Uol”, Bolsonaro afirmou que sua participação no debate da Jovem Pan não estava prevista. “Várias rádios e televisões convidam para debates e fico honrado com isso. Mas, acredito que politicamente falando, tendo em vista a minha natureza, o que eu fiz ao longo de quatro anos, é mais produtivo o que estamos fazendo aqui”, afirmou durante evento de campanha em Presidente Prudente (SP) nesta quarta.

Na manhã desta quarta-feira, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que um apoiador seu questiona a importância dos debates. “Bolsonaro você é um idiota? Você não está percebendo que estão te usando? Eles estão te levando para debate para ter audiência. Na hora do debate você deve se conectar na internet e ouvir sugestões de quem está te apoiando. E não da ouvidos para esse povo besta”, diz o homem não identificado. " data-reactid="26" type="text">Na manhã desta quarta-feira, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que um apoiador seu questiona a importância dos debates. “Bolsonaro você é um idiota? Você não está percebendo que estão te usando? Eles estão te levando para debate para ter audiência. Na hora do debate você deve se conectar na internet e ouvir sugestões de quem está te apoiando. E não da ouvidos para esse povo besta”, diz o homem não identificado.