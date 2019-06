OPCIONAL Bolsonaro anuncia fim da obrigatoriedade do simulador para tirar habilitação A decisão, que foi uma promessa do presidente, será conduzida pelo ministro Tarcísio Freitas, que comanda o Conselho Nacional de Trânsito

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter na manhã desta sexta-feira (14). O chefe do Executivo anunciou que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que é presidido pelo ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura), decidiu que o uso de simuladores na formação de motoristas não será mais obrigatório, e sim opcional.

A mudança sempre foi defendida pelo presidente Bolsonaro, que ainda em fevereiro já tinha anunciado a intenção de acabar com a obrigatoriedade do simulador. A mudança começa a valer em 90 dias.

Na avaliação do ministro Tarcísio, a retirada dos simuladores vai reduzir a burocracia e, consequentemente, diminuir em até 15% o custo para tirar uma CNH.

“O simulador não tem eficácia comprovada, ninguém conseguiu comprovar que é importante para o condutor. Nos países ao redor do mundo não é obrigatório, meso em países com excelentes níveis de segurança no trânsito”, disse Tarcísio.

O secretário executivo do ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, declarou esperar que autoescolas que saíram do mercado por conta da burocracia possam voltar com o fim do simulador.

Fonte. Conexão Política