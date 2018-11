Novo governo Bolsonaro anuncia ministro da Defesa nesta terça-feira Pelas redes sociais foi feito o anúncio

O general do Exército Fernando Azevedo e Silva foi indicado como ministro da Defesa de Bolsonaro Foto: Foto: Agência O Globo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na manhã desta terça-feira (13) em sua conta no Twitter o novo ministro da Defesa, será o general do Exército Fernando Azevedo e Silva.

Bolsonaro está em Brasília no Centro Cultura Banco do Brasil com a equipe de transição. O presidente eleito deve discutir a reforma da Previdência.

A reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB), que ocorreria durante a manhã, foi desmarcada.

Na agenda do dia estão programados uma audiência com a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 13h. Na sequência, às 14h30, audiência com o ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e às 16h audiência com o ministro José Coêlho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar (STM).