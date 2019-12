FÉZINHA Bolsonaro aposta no 13 na Mega da Virada: "Dois joguinhos só" De acordo com o presidente, os números foram sugeridos por uma senhora que estava no Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta

O presidente Jair Bolsonaro Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi até a uma lotérica do Cruzeiro Velho, na manhã desta quinta-feira (26/12/2019), apostar na Mega da Virada. O prêmio estimado para o último concurso de 2019 é de R$ 300 milhões.

Sem agenda, o chefe do Executivo nacional saiu do Palácio da Alvorada e se dirigiu à Lotérica Cruzeiro do Sul para fazer “dois joguinhos só”. Ainda segundo Bolsonaro, os números foram sugeridos por uma senhora que estava, mais cedo, entre os populares do lado de fora no Palácio do Alvorada.

No Cruzeiro, o mandatário da República tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou. Entre os números sugeridos pela senhora, estão os seguintes: 13, 24 e 25. O presidente fez questão de dizer que o 13 não era por causa do PT.

MEGA DA VIRADA

Para jogar na Mega-Sena da Virada, é preciso marcar de 6 a 15 números no volante específico do concurso.

O concurso 2.220 pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas – maior bolada acumulada da história.

O valor mínimo da aposta custa R$ 4,50, que pode ser feita até as 18h do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorre às 20h do mesmo dia.