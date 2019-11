POLÊMICA Bolsonaro de novo defende excludente de ilicitude contra protestos Segundo ele, seria necessário conter atos terroristas, mas parlamentares temem que seu projeto vise dar aos militares licença para matar

O presidente Jair Bolsonaro, voltou a defender que policiais tenham o chamado excludente de ilicitude em suas operações. Na prática, considerado “uma licença para matar”.

"Quando um governador pede GLO é porque ele não mais consegue manter a ordem com seus meios. A tropa da GLO não é para fazer relações públicas, ela vai para se impor, conter ações terroristas, depredação de bens, queima de ônibus, evitar que inocentes morram, etc", escreveu o presidente no Twitter.

"No mais, para enfrentar a esses marginais, é que se faz necessário o Excludente de Ilicitude. Os integrantes das FFAA, PF, PM, PRF, PFF, PCivil e CBM merecem, em operação, zelar pela própria vida e sua liberdade após o cumprimento da missão", complementou.

