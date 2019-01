Jair Messias Bolsonaro Bolsonaro é oficialmente o novo presidente da República Jair Bolsonaro é o 38º presidente eleito da história do país. Ele recebeu 57,8 milhões de votos no 2º turno

Jair Bolsonaro (PSL) foi empossado como o novo presidente da República do Brasil. As solenidades de posse estão sendo realizadas no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira (1º).

Acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o militar deixou a Granja do Torto por volta das 14h20 desta terça-feira (1º). Eles foram saudados com gritos de "Mito" e "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" (slogan da campanha) dos presentes.

O comboio presidencial seguiu para a Catedral de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, onde se encontrou com o vice-presidente Hamilton Mourão.