NOVO GOVERNO Bolsonaro é retratado por cartunista francês na Charlie Hebdo fazendo cocô em todo mundo Revista francesa, conhecida mundialmente por seus cartuns políticos, satirizou declaração de Bolsonaro, que aconselhou jornalista a fazer cocô dia sim, dia não para combater a poluição ambiental

Bolsonaro sob a ótica do artunista Nicolas Tabary, do Charlie Hebdo Foto: Reprodução

O cartunista francês Nicolas Tabary ironizou o vocabulário do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na edição que foi às bancas nesta quarta-feira (14) da revista semanal Charlie Hebdo, conhecida mundialmente pelos tiras e cartuns satíricos no meio político.

Na arte do cartunista francês, Bolsonaro é retratado defecando sobre um sorvete no centro da bandeira brasileira. “Não é bom, senhor Bolsonaro, fazer cocô em todo mundo”, alerta o cartum.

Bolsonaro no desenho responde no desenho que “é bom porque eu faço cocô todos os dias, para preservar o meio ambiente e o planeta”, satirizando a declaração do presidente brasileiro que de que para preservar o meio ambiente basta fazer cocô dia sim, dia não.