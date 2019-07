'QUEDA' Bolsonaro em campo: depois de golear, governo sofre empate da rejeição Índice dos que aprovam e dos que desaprovam desempenho do presidente é igual: 33%

Foto: Reprodução

Quem assistiu às transmissões de Brasil x Peru dentro do Maracanã ou pelas emissoras de TV, viu e ouviu que as vaias e os aplausos a Jair Bolsonaro (PSL) e ao ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, ecoaram com semelhante intensidade. Uma divisão que se refletiu no dia seguinte, quando veio à tona a pesquisa DataFolha sobre a quantas anda o governo em relação ao que a população acha dele.

A aprovação a Bolsonaro, que já chegou a mais de 55%, hoje segundo a pesquisa tem o mesmo índice que a reprovação: 33%. O presidente só não pode se queixar de um dos números desse levantamento: dentro do universo dos 60% dos eleitores que declararam ter votado nele no segundo turno, igual pontuação é a dos que consideram a sua gestão boa ou ótima. Em abril, eram 54% os votantes de Bolsonaro no segundo turno que o aprovavam.

PIOR MÉDIA

De resto, se este levantamento for levado a sério e analisado por um governo que se especializou em acreditar só nas pesquisas favoráveis, ver-se-á que os números de aprovação ao presidente e ao seu desempenho caíram consideravelmente. Enquanto 33% aprovam seu governo, outros 31% o consideram regular e 33% o classificam de péssimo ou ruim. Só 2% não souberam ou não quiseram responder ou avaliar.

É a pior média de aprovação já registrada para o primeiro semestre de um governo brasileiro desde que o País entrou no ciclo da redemocratização. No julgamento dos eleitores, o desempenho e Bolsonaro conseguiu em seis meses ficar abaixo de Dilma Roussef (49%), Lula (42%), Fernando Henrique (40%) e Fernando Collor de Mello (34%).

Bolsonaro, sua equipe e os eleitores procuram desqualificar a pesquisa, mesmo não sendo a única a aferir que sua popularidade está ladeira abaixo e só resiste no círculo específico dos seus eleitores. Por isso, o eco das vaias do Maracanã, independentemente do volume de decibéis ou da quantidade de protagonistas no estádio, passa a incomodar um governo que sente os duros golpes das revelações do site The Intercept e a veemente reação dos brasileiros às promessas de campanha que não estão sendo cumpridas.