Eleições 2018 Bolsonaro está preocupado com rejeição apontada nas pesquisas O grupo que trabalha na campanha do candidato do PSL à Presidência da República já traça estratégias para diminuir o quadro

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 12/09/2018 às 07:18 Comentar Compartilhar

OPSL, partido de Jair Bolsonaro, sustenta publicamente o discurso de que as pesquisas de intenção de voto não são confiáveis. No entanto, a enorme rejeição (43%) apontada nos estudos está incomodando o candidato da sigla à Presidência da República. De acordo com a coluna “Painel”, da Folha, o grupo que trabalha na internet para Jair Bolsonaro já atua em estratégias para diminuir a rejeição dele. Um dos planos é divulgar propostas com peças que ataquem a percepção de que Jair é machista.