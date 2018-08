Bolsonaro fortifica parceria com Coronel David "foi um dos primeiros a me apoiar"

Coronel David, candidato a deputado estadual pelo PSl (Partido Social Liberal) com o número 17.800 se encontrou com o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) na tarde desta quarta-feira (22) na cidade de Presidente Prudente – SP.

No encontro, além de reforçar a parceria com Bolsonaro, Coronel David aproveitou a oportunidade para definir detalhes da vinda do presidenciável ao Mato Grosso do Sul. “Esse encontro foi muito produtivo para definirmos estratégias de campanha em Mato Grosso do Sul e organizar uma data adequada para ele visitar o Estado durante a campanha eleitoral. Logo teremos uma data definida e estamos ainda mais fortalecidos no objetivo de torná-lo presidente do Brasil”, frisou Coronel David.

Parceria de longa data

Bolsonaro aproveitou a oportunidade para reforçar o nome de Coronel David na disputa por uma vaga no legislativo estadual. “O Coronel David sempre esteve comigo desde o início, foi um dos primeiros a me apoiar e temos uma ideologia política muito próxima. Assim como eu, ele é uma pessoa preocupada com a segurança pública. Com ele vi de perto a verdadeira face dos problemas de fronteira no Brasil com o Paraguai. Estou alinhando uma visita ao Estado novamente para reforçar meu nome à Presidência da República e apoiar pessoalmente o nome de Coronel David como deputado estadual. MS precisa de Coronel David”, disse Bolsonaro.