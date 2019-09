TV PÚBLICA Bolsonaro imita Lula e transforma TV Brasil em palco para promoção da família presidencial Ele disse que acabaria com a "TV Lula" mas acabou a trasnformando em "TV Bolsonaro"

Eduardo Bolsonaro na TV Brasil Foto: Agência Brasil

De “TV Lula”, para “TV Bolsonaros”, essa é a utilização atual da TV Pública, a TV Brasil, que deveria ser utilizada para promoção da cultura do povo brasileiro, no entanto Jair Bolsonaro (PSL), que havia falado em acabar com a “TV Lula”, como é chamada por ele, segue no mesmo caminho, utilizando a TV Pública em favor e promoção de sua família, a exemplo do programa gravado nesta segunda-feira (10), em que Eduardo Bolsonaro (PSL), é o entrevistado e fala sobre sua carreira, apresentado como político “ilustre” e não somente filho de Jair Bolsonaro.

O programa em questão é titulado “impressões”, apresentado pela jornalista Katiusca Neri. “Não sou apenas o filho do presidente”, disse o parlamentar, com ar de humildade no programa. “Lidar comigo é super simples”, afirmou logo na abertura do programa, em que falou sobre sua vida de surfista, além de sua indicação para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, presente do pai, Jair Bolsonaro (PSL).

“É uma oportunidade incrível que eu vou ter de mostrar que eu não sou apenas o filho do presidente. Sou advogado, policial federal, tenho experiência no exterior. Enfim, mostrar um lado que muitas vezes a pessoa não conhece”, disse Eduardo, tentando se apresentar humilde no vídeo.

O próprio Eduardo divulgou nas redes a pauta do programa. “Hoje às 23:00h estarei na @TVBrasil: -Vida pessoal; -Vida na PF; -Entrada na política; -Embaixada; - Acordo de Alcântara; -Liberdade de imprensa”.