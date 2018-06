Eleições 2018 Bolsonaro lidera rejeição, Lula amplia vantagem e Alckmim "derrete"

Até há algumas semanas a maior sensação da temporada pré-sucessão presidencial, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) começa a experimentar a sensação amarga de estar chegando ao limite máximo na sua capacidade de inserção eleitoral. A pesquisa de intenções de voto do Ibope, encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e publicada na quinta-feira, 28, confirma a sinalização de outros institutos que apontam a nova realidade do pré-candidato: a estagnação no segundo lugar do ranking positivo e o crescimento em rejeição.

Enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso há mais de 80 dias, segue liderando a preferência dos eleitores, ao passo que os demais adversários não atingem pontuações que possam ameaçar os dois primeiros neste momento, com destaque para o fraquíssimo desempenho do tucano Geraldo Alckmim. O quadro só se altera quando a pesquisa simula um cenário sem a presença de Lula. Aí Bolsonaro assume a ponta, mas tendo Marina Silva (Rede Sustentabilidade) e Ciro Gomes (PDT) no encalço.

A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 24 de junho, com 2 mil eleitores em 128 municípios. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02265/2018. Na estimulada, Lula aparece com 33% das intenções de voto, mais que o dobro de Bolsonaro, que vem em segundo, com 15%. Marina Silva tem 7%, ao passo que Ciro e Alckmin empatam com 4%.

Na espontânea, o petista também abriu folgada margem sobre Bolsonaro: 21% contra 11%.Ambos estão bem distantes de Ciro e Marina (2% cada). Com 1%: Álvaro Dias (Podemos), Alckmim e João Amoedo (Novo). Os pré-candidatos como Henrique Meirelles (MDB), Rodrigo Maia (DEM) e Manuela D'ávila (PCdoB) não aparecem nominalmente no levantamento. Aos Ibope, 59% dos entrevistados não nominaram um candidato; 31% revelaram a intenção de votar nulo ou em branco; e 28% não souberam ou não quiseram responder.

Sem Lula no páreo, Bolsonaro empata tecnicamente com Marina (respectivamente 17% e 13%). Vêm a seguir Ciro com 8% e Alckmin com 6%. O ex-prefeito de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad, um provável substituto de Lula, aparece com 2% das intenções de voto.

DE JEITO NENHUM - O Ibope mediu também a rejeição nas intençõs de voto, perguntando aos eleitores em qual candidato não votariam "de jeito nenhum". A maioria dos que responderam citou Bolsonaro e o senador e ex-presidente Fernando Collor (PTC). Eles são os mais rejeitados, cada um com 32%. Em segundo lugar está Lula (31%). Alckmin é citado por 22%, mais que Ciro e Marina, rejeitados por 18% dos entrevistados, cada um.

Cerca de um em cada dez brasileiros declara que não votaria de jeito nenhum em Rodrigo Maia do DEM (13%), em Fernando Haddad do PT (12%), em Henrique Meirelles do MDB (11%) ou em Levy Fidelix do PRTB(10%). Já Álvaro Dias (Podemos), Manuela D'Ávila (PCdoB), Aldo Rebelo (Solidariedade), João Goulart Filho Guilherme Boulos (PSOL) e Flávio Rocha (PRB) são citados por 9%, cada. João Amoedo (Novo), Paulo Rabello de Castro (PSC) e Guilherme Afif (PSD) são citados por 8%, cada um. Eleitores que declaram que poderiam votar em qualquer um dos possíveis candidatos são apenas 2% - e os que preferem não opinar são 11%, segundo o Ibope.