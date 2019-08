ECONOMIA Bolsonaro mente e empresas internacionais confirmam boicote a couro brasileiro Em nota, as marcas confirmaram a suspensão e alegaram que boicote será aplicado até que "haja uma segurança em relação à origem dos produtos"

Ricardo Salles e o presidente Jair Bolsonaro (PSL) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Ao contrário do que divulgou o presidente Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quarta-feira (28), dizendo que era falsa a notícia de que 18 marcas suspenderam a compra de couro brasileiro, empresas ouvidas pela Folha de S.Paulo nesta quinta (29) confirmaram o boicote. Em nota, as marcas alegaram que a suspensão será aplicada até que “haja uma segurança em relação a origem dos produtos”.

“A VF Corporation e suas marcas decidiram não seguir abastecendo diretamente com couro e curtume do Brasil para nossos negócios internacionais até que haja a segurança que os materiais usados em nossos produtos não contribuam para o dano ambiental no país”, alegou a empresa, que atua como gestora da Kipling, Timberland, Vans e outras marcas que também suspenderam o uso do couro brasileiro.

A notícia de que mais de 18 marcas internacionais cancelariam a compra de couro brasileiro foi divulgada na terça-feira (27) por meio de uma carta aberta enviada ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo Centro das Indústrias de Curtume no Brasil (CICB). No texto, as marcas justificam o boicote por conta das notícias que relacionavam as queimadas na Amazônia ao agronegócio e à irresponsabilidade ambiental do governo de Jair Bolsonaro.

No grupo de marcas de grife da VF Corporation que suspenderam as compras de couro brasileiro estão Timberland, Dickies, Kipling,Vans, Kodiak,Terra, Walls, Workrite, Eagle Creek, Eastpack, JanSport, The North Face, Napapijri, Bulwark, Altra, Icebreaker, Smartwoll e Horace Small.