#AQUINÃO Bolsonaro não é aceito em Nova York e nem no Nordeste brasileiro Nessa terça-feira #aquinão contra visita do Presidente ao Nordeste ocupou o trending topics no twitter

Por: BRASIL 247 21/05/2019 às 07:33

Foto: Reprodução O Brasil acordou esta terça-feira (21) com o a hashtag pelo cancelamento da visita de Bolsonaro ao Nordeste em primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Como Nova York, o Nordeste indica sua repulsa à visita de Jair Bolsonaro à região -a primeira desde a posse. O presidente planeja ir a Pernambuco na sexta-feira da próxima semana (31), um dia depois da segunda onda de manifestações em defesa da educação convocada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que acontecerá na quinta. #NordesteCancelaBolsonaro virou uma febre nas redes sociais. A visita anunciada pelo Palácio do Planalto prevê uma visita a Petrolina para entregar um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, um dos símbolos do governo Lula e depois um encontro com governadores da região em Recife. O deputado Paulo Pimenta (RS), líder do PT na Câmara, advertiu: "O povo do Nordeste deu o recado ao Bolsonaro nas urnas em outubro e caso ele se meta a besta e tente visitar alguma cidade nordestina a recepção não será boa". Uma intensa campanha que mobilizou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e as mais importantes instituições e lideranças da cidade, obrigando Bolsonaro a cancelar viagem à cidade em 14 de maio, onde receberia um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-EUA, instituição caça-niqueis que distribui prêmios para empresários milionários e políticos de direita. Acabou se refugiando em Dallas, Texas, mas não escapou de manifestações de repúdio do prefeito Mike Rawlings e de metade da Câmara de Vereadores e entidades locais. Uma febre de manifestações contra a visita toma conta das redes sociais. Veja algumas delas: O povo do Nordeste deu o recado ao Bolsonaro nas urnas em outubro e caso ele se meta a besta e tente visitar alguma cidade nordestina a recepção não será boa.#NordesteCancelaBolsonaro — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) 21 de maio de 2019 O Nordeste recebendo o Bozo #NordesteCancelaBolsonaropic.twitter.com/fz8WPJhzky — Bonny (@noticiey) 21 de maio de 2019 #NordesteCancelaBolsonaro era pra ser o Brasil inteiro, mas nem todos têm o dom da sensatez né — Haran F. #MK11 (@anavesga) 21 de maio de 2019 Passa reto Bozo! #NordesteCancelaBolsonaro pic.twitter.com/uvjza9IYgR — Luiz Henrique ???? (@luiixxH) 21 de maio de 2019 nem venha pra cá... #NordesteCancelaBolsonaro