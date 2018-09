Esfaqueado Bolsonaro passa bem, seu filho diz que ataque elege diretamente o pai a presidência "O filho do presidenciável afirmou em vídeo que vitória agora é de seu pai"

Filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), Flávio Bolsonaro disse na madrugada desta sexta-feira (7) que o ataque a faca sofrido pelo pai vai eleger o capitão reformado no primeiro turno.

"Ele está mais forte do que nunca, consciente, conversando, bem humorado. Um recado para esses bandidos que tentaram arruinar a vida de um cara que é um pai de família, que é esperança para todos os brasileiros: vocês acabaram de eleger o presidente, vai ser no primeiro turno", disse Flávio Bolsonaro.

O filho do candidato Jair Bolsonaro, atualmente deputado estadual e candidato do PSL a senador pelo Rio, deu a declaração ao deixar o hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG) e foi aplaudido por apoiadores.

Outro filho do presidenciável, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) disse que a faca "entrou 12 centímetros dentro dele".

"Foi por um milagre que ele tá vivo. Se ele demorasse mais cinco minutos para chegar no hospital, ele teria morrido", disse Eduardo, que acrescentou que a primeira equipe de atendimento foi responsável por salvá-lo.

O filho afirmou que o pai está consciente, se recuperando da cirurgia e falando. "A gente tem evitado chegar perto para não cansá-lo."

No vídeo, Eduardo levantou suspeitas sobre a participação de outras pessoas no crime. "Muitos já falam que existem investigações que a faca não veio somente na mão do criminoso que deu a facada. Ela rolou na mão de outras pessoas antes."

Segundo o senador Magno Malta (PR-ES), que visitou Bolsonaro no hospital de Juiz de Fora na noite desta quinta, o candidato está falando com dificuldade.

"Os médicos não querem que ele fale mas ele é teimoso. A única coisa que ele sentiu foi o sentimento de um soco no estômago. Você perde a fala e dói, e dali pra frente ele não viu muita coisa, não sabia o que estava acontecendo. O médico diz que foi por um triz." Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao Minuto.