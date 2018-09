Bolsonaro Bolsonaro pode ter alta no fim de semana

O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, teve aumento de temperatura, chegando a 37,8ºC, devido a uma bactéria de baixa virulência, quando há baixa capacidade infecciosa, identificada no sangue.

No entanto, não há focos de infecção no abdômen, segundo boletim médico divulgado na tarde de hoje (28) pelo Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. A elevação da temperatura foi considerada “episódio isolado” e há previsão de alta para este final de semana.

Bolsonaro, internado desde o último dia 7 no hospital, está recebendo tratamento com antibióticos. Segundo o hospital, ele se mantém sem picos de febre e sem alteração nos exames de imagem, com boa evolução clínica, na avaliação dos médicos. O candidato continua com a alimentação via oral.

Bolsonaro recebeu uma facada durante ato de campanha no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora (MG). Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.