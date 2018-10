Bolsonaro Bolsonaro posta vídeo de ato em Corumbá e diz nunca ter visto nada parecido Imagens mostram barcos e chalanas em manifesto a favor do candidato do PSL

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) publicou em sua conta oficial do Twitter um vídeo de eleitores de Corumbá, durante um manifesto deste domingo (21), data marcada em que várias ações ocorreram em todo o País.

Normalmente, os manifestos ocorrem em forma de carreatas nas cidades, mas em Corumbá a 'passeata' foi realizada no Rio Paraguai, onde chalanas, lanchas e barcos desfilaram com bandeiras do Brasil e eleitores com gritos e fogos de artifício. Nas margens do rio também estavam eleitores com carros e bandeiras.

Na publicação, Bolsonaro diz nunca ter visto nada parecido e agradece seus apoiadores de Mato Grosso do Sul. "Confesso nunca ter visto nada parecido! Surpresa muito bacana! Um abraço Mato Grosso do Sul!", diz em seu Twitter.