INSTÁVEL Bolsonaro recua e embaixador irá representar seu governo na posse de Fernández O governo Bolsonaro decidiu recuar e irá enviar o embaixador do Brasil em Buenos Aires para a posse do líder argentino eleito, Alberto Fernández, que ocorrerá nesta terça-feira

No fim de semana, Bolsonaro declarou que não enviaria representante algum. Esta deve ser a primeira vez desde 2003 que o chefe de Estado brasileiro não irá à posse do novo presidente argentino. Foto: Marcos Corrêa/PR

O Palácio do Planalto informou nesta segunda-feira (9) que o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sergio Danese, deve ser o representante do governo brasileiro na posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández. A cerimônia está marcada para ocorrer nesta terça (10).

“Até o momento, apenas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sergio Danese, vai representar o governo”, informou a Presidência, conforme matéria publicada no Portal G1.

A não participação de Bolsonaro na posse de Fernández complica ainda mais a relação entre os dois países. Durante a campanha presidencial na Argentina, Bolsonaro fez diversas críticas a Fernández e defendeu reiteradas vezes a reeleição de Mauricio Macri, que perdeu no primeiro turno.

Bolsonaro ainda disse que a "Argentina se tornaria uma nova Venezuela" com a vitória de Fernández.

De acordo com a reportagem, pesou na decisão de Bolsonaro o fato de terem sido convidados os ex-presidentes Evo Morales, da Bolívia, e Raúl Castro, de Cuba.