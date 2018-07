Eleições 2018 Bolsonaro se indigna com rejeição em pesquisa: 'Sou mais bandido que Lula?'

Foto: Fátima Meira/Futura Press

Pré-candidato do PSL à Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro criticou o resultado recente da pesquisa Ibope/CNI que o apontou com o maior índice de rejeição entre os presidenciáveis. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

“Minha pesquisa é o povo na rua”, declarou Bolsonaro ao veículo. Com índice de rejeição em torno de 32%, ele rivaliza com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece com 31% na pesquisa.

“Quer dizer que eu sou mais bandido que o Lula? Não dá para acreditar nisso. Minha pesquisa é o aeroporto, o povo com que falei hoje na praça pública (em Fortaleza, Ceará, onde fez agenda de campanha). O que vale é a rua”, afirmou.

De acordo com o último Datafolha, o deputado federal liderava as intenç?es de voto em cenários testados sem o ex-presidente na disputa.