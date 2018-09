Bolsonaro se reúne com herdeiro da Globo

Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça (4), por uma hora e meia, com o herdeiro do Grupo Globo João Roberto Marinho, informou a coluna Radar. O encontro teria sido intermediado pelo economista Paulo Guedes, que cuida do programa de governo na área econômica do candidato do PSL. Guedes teria se atrasado, colocando Bolsonaro numa situação de "desconforto" e, "para quebrar o gelo”, Marinho mostrou uma coleção de fotos antigas do pai, Roberto Marinho, fundador da TV Globo.

O encontro entre Bolsonaro e representante da TV Globo acontece uma semana após o Jornal Nacional promover uma série de entrevistas com os 4 principais candidatos à Presidência em 2018 - com exceção de Lula, que está preso em Curitiba em função da Lava Jato.

Em sua participação no JN, assim como fez também em sabatina na GloboNews, Bolsonaro colocou os apresentadores em saia justa, afirmando que a Globo apoiou o golpe militar de 1964 em editorial. Nas duas oportunidades, as emissoras tiveram de publicar uma resposta ao telespectador, afirmando que a família Marinho voltou atrás e usou o jornal O Globo para admitir o erro em apoiar o golpe.

Bolsonaro também disse no JN que a emissora recebe "bilhões de reais" em recursos do governo, por meio de publicidade oficial.

Segundo o portal Independente, Guedes e Marinho têm um elo em comum: são parte do Instituto Millenium, um think tank favorável ao liberalismo econômico atuante no Brasil. Guedes seria fundador e Marinho, "mantenedor".