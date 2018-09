"Esfaqueado" Bolsonaro terá sonda retirada e deve já se alimentar por via oral "Sonda nasogástrica foi retirada na manhã de hoje"

O boletim médico de Jair Bolsonaro, divulgado na manhã desta terça-feira (11), pelo Hospital Albert Einstein, informa que do candidato à Presidência pelo PSL mantém suas condições clínicas estáveis e que permanece em cuidados de Terapia Intensiva, sem febre e sem sinais de infecção.

No texto, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, diz que, "Em decorrência da melhora intestinal, a sonda nasogástrica foi retirada na manhã de hoje". "Será reiniciada alimentação oral e progredida de forma gradual conforme aceitação. Ela será feita concomitante à alimentação parental", finaliza o boletim médico.

Jair Bolsonaro foi esfaqueado na última quinta-feira, dia 6, durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político foi operado ainda na cidade do interior de Minas e está na UTI do hospital Albert Einstein, localizado na zona sul de São Paulo, desde a ultima sexta-feira, 7. Com informações do Estadão Conteúdo.

Fonte: Notícias ao Minuto.