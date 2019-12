GOVERNO BOLSONARO #BolsonaroTrairaDeNatal é hashtag dos apoiadores do governo que está em 1º lugar no Twitter Segundo as publicações, os apoiadores de Bolsonaro se sentem traídos

Em 2003, o deputado federal Jair Bolsonaro segura um cartaz com a expressão "Partido dos Traíras", em alusão ao PT, no plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Alan Marques/Folhapress

Está no trending topics (em destaque) no Twitter a hashtag #BolsonaroTrairaDeNatal nessa quinta-feira (26), por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), insatisfeitos com a aprovação feita por Bolsonaro, do Juiz de Garantias, que é projeto do deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade Marcelo Freixo.

Segundo as publicações, os apoiadores de Bolsonaro se sentem traídos. “André Mendonça (@AMendoncaAGU), amigo de Toffoli indicado para AGU pelo Presidente @jairbolsonaro, foi quem orientou pela aprovação da lei que agradou o PT, PSOL, PCdoB e toda corja de corruptos profissionais”, atacou um eleitor.

“Não dá pra apoiar quem passa pano pra: *Filho corrupto *Ministro do T. corrupto *5ª Instância com Juiz de Garantias *Petista na PGR *MDB na liderança do Congresso/Senado *Abuso de autoridade *Pagamento. De adv. com fundo partidário”, lembrou outro eleitor sobre as ações presidenciais.

“A paciência se esgotou” #BolsonaroTrairaDeNatal.”, disse outro seguidor do presidente.

“E agora tão querendo convencer que o Bolsonaro não vetou o Juiz de Garantias porque tem CERTEZA que irá ser considerado inconstitucional. Olha, é impressionante o que as pessoas fazem pra não enxergar o óbvio. #BolsonaroTraidor #BolsonaroTrairaDeNatal.”, rebateu outro seguidor.

