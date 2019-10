Turismo Bonito: Nelsinho e Vander buscam recursos para a Rodovia do Turismo Senador e deputado federal trabalham pela liberação de R$ 4,3 milhões da União para obras orçadas em R$ 13 milhões que vão melhorar acesso a atrativos e ajudar a preservar o rio Formoso

A pavimentação da avenida Matheus Muller e a implantação da Rodovia do Turismo em Bonito ganharam novos aliados, com o senador Nelson Trad Filho (o Nelsinho Trad, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília) e o deputado federal Vander Loubet se comprometendo a trabalhar pela captação de recursos federais para a obra. Os congressistas devem atuar no direcionamento e recuperação de emendas parlamentares ao Orçamento da União para viabilizar o empreendimento com mais R$ 4,3 milhões, que também já conta com aval do Governo do Estado para sair do papel.

Com custo estimado em R$ 13 milhões, a Rodovia do Turismo inclui a pavimentação de um quilômetro da avenida Matheus Muller, entre bairros como o Tarumã e o Jardim Formoso, e de outros 12 quilômetros em direção ao leste do município, incluindo uma ciclovia, passando por atrativos turísticos que, hoje, atraem cerca de 300 mil visitantes ao ano até a cidade.

Além do aspecto econômico, a obra tem um viés ambiental por reduzir o acúmulo de sedimentos no leito do rio Formoso em períodos de chuva (o que favorece o assoreamento de um dos mais importantes rios cênicos do município).

O projeto foi apresentado pelo prefeito Odilson Soares e nove vereadores de Bonito durante a etapa do Governo Presente em Aquidauana, no início de outubro, sendo elencado como uma das três obras prioritárias para a cidade (ao lado do anel rodoviário e da solução para uma vala com quase 2 quilômetros de extensão na área urbana). O governador Reinaldo Azambuja confirmou colocar as propostas entre as prioridades para sua gestão.

Agora, com a inclusão das emendas, espera um maior aporte de recursos. O jornalista Bosco Martins intermediou os primeiros contatos com a assessoria de Nelsinho Trad e do deputado federal Vander Loubet.

A Adilson Rodrigues, assessor do coordenador da bancada, foi explicado que o projeto da Rodovia do Turismo já consta na Plataforma Mais Brasil (o antigo Siconv, o Sistema de Convênios do Governo Federal), com R$ 1,86 milhão já previstos pelo Ministério do Turismo para a pavimentação, sinalização viária e turística e ciclovia, diante do reconhecimento do órgão federal da importância do empreendimento para a população bonitense. O projeto será encaminhado ao senador nesta semana para análise.

Vander, por sua vez, garantiu trabalhar para o direcionamento de uma emenda de sua autoria, de R$ 2,5 milhões, também para a viabilização da obra. Os recursos constam no Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário, que prevê a construção e adequação de estradas vicinais.

O esforço se soma ao compromisso de que, por meio de emendas voluntárias, consiga-se viabilizar o asfaltamento da Matheus Muller e da Rodovia do Turismo já no início de 2020. Após o primeiro contato, o prefeito Odilson e os vereadores assumiram os contatos com a bancada federal a fim de garantir os recursos.