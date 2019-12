POLÊMICA Boulos: "Se Queiroz falar o que sabe da família Bolsonaro derruba o governo" Boulos foi uma entre as inúmeras personalidades que comentaram a operação contra o ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Veja mais aqui

Foto: Divulgação

O ex-candidato à presidência e líder do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, foi uma entre as inúmeras personalidades que comentaram a operação realizada pelo ministério Público (MP), nesta quarta-feira (18), contra o ex-motorista e assessor do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro.

Para Boulos, apesar da operação acontecer com um ano de atraso, “se Queiroz falar o que sabe da família Bolsonaro derruba o governo”.

“Com 1 ano de atraso, MP realiza operação contra Queiroz. Ele havia se queixado num áudio recente de ter sido abandonado. Se Queiroz falar o que sabe da família Bolsonaro derruba o governo.”

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) cumpre uma série de mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores do ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Entre os alvos estão endereços do ex-PM Fabrício Queiroz, que seria o responsável por um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e parentes da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle.