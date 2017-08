Pedro Juan Caballero Brasileiro e segurança são executados na fronteira

Foto: Porã News

Agropecuarista Brasileiro e segurança são executados a tiros em caminho vicinal, próximo a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.O mesmo foi identificado como Rodrigo Belló (35) que se encontrava acompanhado pelo segurança identificado como o paraguaio, Julio Cesar Martinez Gimenez (40) que na noite de domingo (06) por volta das 21:00hs, transitava em um caminho vicinal da colônia Fortuna Guazu, a bordo de uma camionete da marca Toyota, cor prata, placa OOK 5669 da cidade de Bonito-MS, quando teriam parado para conversar com os pistoleiros que realizaram varios disparos de pistola 9mm contra os dois que faleceram de forma instantânea no local.

Agentes da Divisão de Homicídios apoiados pela promotora de justiça Katia Uemura e pelo medico legista Cesar Gonzalez acompanhados pelos agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor no local do duplo homicídio e posteriormente encaminharam o corpo das vitimas ao IML da cidade a espera dos familiares.

Informações indicam que Rodrigo seria proprietário da fazenda “Agro Belló” situado a uns mil metros do local da execução, pela que os investigadores acreditam que o mesmo sai da fazenda com destino a cidade quando teria parado para conversar com alguém e foi executado juntamente com o segurança que não teve tempo de reagir ao ataque dos pistoleiros.

Ate o momento não se tem pistas sobre o caso e quem seriam os autores do duplo homicídio ocorrido na noite de domingo na região de fronteira.